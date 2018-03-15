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Киевских маршрутчиков обяжут установить валидаторы для е-билета

Киевских маршрутчиков обяжут установить валидаторы для е-билета

Отныне маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

“С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его”, — рассказал заместитель председателя КГГА.

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

“Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит”, — заявил Дмитрий Давтян.

Напомним, в ближайшие месяцы столица ожидает полную поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска е-билета. Пока осуществлялась лишь предварительная работа.

По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, администрация планирует продолжить ежедневные проверки перевозчиков.

Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация констатирует незаконность работы 40% маршрутных такси в столице.

По материалам Дело
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