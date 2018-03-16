"Услуга на 100% смертельна": американский стартап предлагает цифровое бессмертие в обмен на жизнь

Американский стартап Nectome, основанный исследователями из Массачусетского технологического института (MIT), предлагает услугу заморозки человеческого мозга вместе со всей хранящейся там информацией, чтобы затем, при открытии способа оцифровки “слепки” нейронов мозга, воссоздать человеческий разум. Об этом подробно рассказывается в журнале MIT Technology Review.

Ведущие нейробиологи MIT уверены, что способ сканирования замороженного мозга и создания его компьютерной симуляции будет открыт в течение ближайших 100 лет, после чего клиенты Nectome смогут обрести “бессмертие”. Цена вопроса – $10 тыс и согласие на проведение эвтаназии.

“Услуга на 100% смертельна”, – предупреждают ученые. Для заморозки человеческого мозга исследователи изобрели специальный химический состав, который успешно опробовали сначала на кролике и свинье, а потом, в феврале этого года, и на мозге уже умершей женщины.

Однако ученые убеждены, что лучше всего проводить заморозку мозга еще живого человека, потому что уже через два часа после смерти коннектомы мозга подвергаются необратимым изменениям.

По данным научного журнала, не менее 25 человек вызвались пойти на эвтаназию и заморозку мозга ради возможности обрести “вечную жизнь” в будущем. Одним из них стал создатель Y Combinator, главного инвестора Nectome, Сэм Альтман.