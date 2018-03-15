По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 63,588 млн и 19,956 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (26 и 51). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,62-26,63 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму более 82,663 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,6600 – 8 000
26,6500 – 30 000
26,6500 – 25 000
26,6500 – 2 500
26,6500 – 55 555
26,6500 – 15 000
26,6500 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3500 – 300
26,4200 – 5 500
26,5000 – 400
26,5500 – 600
26,6000 – 5 600
26,6000 – 1 000
26,6000 – 1 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7239 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5932 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.