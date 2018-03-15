В Оренбурге была обнаружена одна из крупнейших в России нелегальных криптоферм

В российском городе Оренбурге полиция обнаружила один из самых крупных объектов для майнинга биткоинов на территории РФ. Неизвестные майнеры незаконно создали ферму на закрытом заводе, подключив кабели к расположенной поблизости подстанции.

В помещении, которое российские СМИ назвали «сценой из Матрицы», следователи нашли стеллажи с ASIC-майнерами. Ферма была оснащена мощными специализированными схемами, а не обычными видеокартами, которые используют майнеры-любители.

ASIC-майнеры, вероятнее всего, использовались для майнинга биткоинов, поскольку они способны обеспечить необходимую вычислительную мощность для обработки транзакций. ASIC-ки потребляют огромное количество электроэнергии и выделяют много тепла. Необходимое охлаждение было обеспечено крупными промышленными вентиляторами.

Криптовалютную ферму удалось обнаружить благодаря сотрудникам местной коммунальной службы — они обратили внимание, что давно обанкротившийся завод потребляет большое количество электроэнергии.

По предварительным оценкам, ущерб от противозаконных действий майнеров оценивается в 60 миллионов рублей (более 1 миллиона долларов). Если преступники будут пойманы, им грозит до 10 лет лишения свободы.