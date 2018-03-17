В ДТЭК собрались создать сеть публичных скоростных электрозарядок

Украина – в пятерке стран по развитию рынка электрических машин. В 2017 году украинцы купили 2697 электрокаров – это в 2,3 раза больше, чем в 2016-м. Основной аргумент – экономия. Полный заряд электромобиля в среднем обходится в 50-70 гривен. Новому электрокару этого хватает на 200-210 км хода. Чтобы проехать такое расстояние на бензине, нужно заплатить 600 гривен.

“Полный заряд до 200-210 км обходится в 50-70 грн. В то время как эквивалент бензина на это расстояние составляет около 600 грн. По нашим расчетам, сделанным еще до покупки электрокаров, их разница в цене с бензиновыми авто аналогичного класса будет компенсирована за 2,5-3 года эксплуатации”, – рассказал руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры ДТЭК Игорь Ковалев в интервью HEvCars, пишет “Сегодня”.

По его словам, каждый электрокар обошелся компании в миллион гривен. Но уже сейчас купить электрическое авто можно дешевле – за 800 тыс. гривен, отмечает Ковалев. Дело в том, что с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год – до 31 декабря 2018 года.

Киевский офис компании использует электрокары каждый день. До ухудшения погодных условий в январе машины в среднем проезжали 100-120 км в сутки – столько же, сколько и бензиновые авто.

Электромобили пока заряжают в основном по ночам – на “медленных” зарядках. Такими зарядными устройствами оборудованы паркинги компании. Но такой вариант недоступен рядовым украинцам.

“Развитие зарядной инфраструктуры — главный фактор, сдерживающий электромобилизацию Украины, которая является нашей целью, поэтому мы присматривались к этому рынку, на котором пока все делается на далекую перспективу. Ведь, даже при текущих темпах роста количества электромобилей, их пока в том же Киеве всего около 1,5 тыс. Из них 80% тех, которые не будут пользоваться скоростными зарядками в целях экономии. Те энтузиасты, кто сейчас взялись за закупку дорогостоящего европейского оборудования — это, можно сказать, “романтики”, которые верят в будущее Украины без ДВС, и которые своими инвестициями и убеждениями его приближают. В итоге, мы тоже приняли решение: нам следует инвестировать в зарядную инфраструктуру в Украине”, – отметил Ковалев.

По его словам, основная цель – создать сеть публичных скоростных электрозарядок. На первом этапе реализации проекта установят 10 “быстрых” зарядок в Киеве.

“Этот рынок только появляется. Конкуренция на нем достаточно условная. Чем больше будет предложений, тем быстрее вырастет рынок электрокаров в Украине, тем больше будет клиентов у зарядных сетей. Все, кто сегодня пытается заниматься этим сложным бизнесом, делают одно большое дело”, – уверен Ковалев.