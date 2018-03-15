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Южанина рассказала, как будут решать проблему "еврономеров" в Украине

Южанина рассказала, как будут решать проблему "еврономеров" в Украине

Для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации будут использовать молдавский опыт. О таком в эфире “5 канала” заявила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

“Я сегодня сообщила всем членам Комитета, что в следующую среду (21 марта) после окончания Комитета у нас состоится встреча с активистами… они имели сейчас возможность ознакомиться с тем вариантом решения вопроса, которые я им предложила в последний раз — я отдала на руки закон, который действует в Молдове и который предоставил возможность республике Молдова решить эту проблему”, — отметила она.

“Там ключевые ставки следующие: для того чтобы иметь возможность уплатить таможенные платежи и растаможить, надо уплатить акциз в размере 30% от действующей ставки акциза. И потом наступают вся ответственность и новые возможности для всех правоохранительных органов, которые будут контролировать, и самое главное — для таможенных органов, которые будут контролировать дальнейший ввоз таких автомобилей. То есть решить вопрос с тем количеством („еврономеров“), но в дальнейшем — исключить такое использование Таможенного кодекса именно с такой целью для граждан Украины”, — уточнила Южанина.

По материалам УНН
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