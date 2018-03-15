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Депутаты предлагают ужесточить санкции против российских компаний и банков

Депутаты предлагают ужесточить санкции против российских компаний и банков

Народные депутаты предлагают запретить компаниям, в капитале которых участвуют представители страны-агрессора, вести свою деятельность в Украине. Соответствующий законопроект №8117 зарегистрирован в Верховной Раде 14 марта 2018 года.

Документ предусматривает расширение перечня видов санкций и устанавливает порядок их применения. В частности, авторы проекта намереваются запретить любую хоздеятельность в Украине, если в капитале таких предприятий есть хотя бы 1 копейка, принадлежащая стране-агрессору, российским городам, компаниям и даже частным лицам с гражданством РФ.

Не станут исключением и компании, которые зарегистрированы в третьих странах, если 100% их акций принадлежат РФ или ее подданным.

Следует отметить, что в настоящий момент закон «О санкциях» не содержит такого вида заградительных мер, как запрет вести хоздеятельность в Украине. Авторы документа убеждены, что его внедрение позволит стране «возглавить мировое санкционное движение против РФ».

Законопреокт также устанавливает порядок применения нового вида запретительных мер. Ведать этим вопросом будет Совет нацбезопасности и обороны. А вводить санкции будут указом Президента.

Если депутаты поддержат инициативы своих коллег, закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

По материалам УБР
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