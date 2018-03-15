В Украине за месяц подорожало большинство продуктов

Более 70% социальных продуктов подорожали в феврале.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей Facebook-странице.

Больше всего подорожали говядина, творог, вареная колбаса, рыба и свекла.

Так, цены на говядину выросли на 3,2 грн/кг. Теперь ее средняя цена в Украине составляет 120,4 грн. Средняя стоимость творога возросла до 90,9 грн.

Цена вареной колбасы в феврале выросла на 1,2 грн. Отныне ее средняя цена в Украине – 83,8 грн/кг. На 1,1 грн выросли цены на мороженую рыбу. Теперь она стоит 67,6 грн/кг.

Среди овощей подорожали капуста, свекла, морковь, картофель, яблоки.

“Лидером является белокочанная капуста с 18% и средней ценой 5,9 грн за килограмм. Вторым также идет неотъемлемая составляющая борща – свекла, который увеличился в цене на 14%. На сегодня ее средняя цена в Украине составляет 8,1 грн за килограмм. Замыкает тройку морковь, которая добавила 10%, и стоит 7,9 грн. Четвертое место занимает картофель с 8% роста цены и средним ценником в стране в 6,9 грн за килограмм. Пятыми в рейтинге являются яблоки с 4% и ценой 18,2 грн. за килограмм”, – написал Дорошенко.

Справка Finance.ua: