Межбанк: доллар подняли придержки СКВ экспортерами

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки стабильности на рынке гривневого ресурса и падения динамики объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал едва заметно «легче», понизившись с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.

К 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара приподнялись в цене, оказавшись на отметке 26,15/26,19 UAH/USD.

По состоянию на 10.16 безналичный «американец» на межбанке немного растянул маржу, приподняв менее значимые офера: 26,15/26,20 UAH/USD. «Народ хочет движения и он его получит», – «пригрозил» наш гуру из банка-«госбегемота».

К 10.30 особенных изменений в ценах доллара на межбанке не произошло (26,17/26,20 UAH/USD), но по состоянию на 10.55 «американец» подскочил к 26,22/26,26 UAH/USD, инициируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами на фоне активной скупки более дешевого здешнего доллара манками для спекуляций на наличном рынке.

Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,1300/ 26,1700

евро – 32,3075/ 32,3513

российский рубль – 0,4577 / 0,4587

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2361/ 1,2362

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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