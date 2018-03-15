Mossack Fonseca закрывается после оффшорного скандала с "Панамскими документами" - ICIJ

Юридическая компания Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала после расследования в 2016 году по так называемым “Панамским документам”, объявила о своем закрытии.

Об этом сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

“Ухудшение репутации, кампания в средствах массовой информации, финансовая осада и незаконные действия некоторых представителей панамской власти нанесли непоправимый вред, обязательным следствием чего является полное прекращение деятельности”, – говорится в заявлении юридической компании.

В фирме заявили, что будут продолжать “требовать справедливости” и сотрудничать с властью чтобы “продемонстрировать, что преступления не было”.

Справка Finance.ua: