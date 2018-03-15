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ГПУ заподозрила "Укргаздобычу" в лоббировании интересов компании Пинчука

ГПУ заподозрила "Укргаздобычу" в лоббировании интересов компании Пинчука

Должностные лица ПАО “Укргаздобыча” подозреваются в содействии выигрышу подрядов группой “Интерпайп” Виктора Пинчука.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 2 марта.

В уголовном производстве Генпрокуратуры фигурирует первый заместитель председателя правления “Укргаздобычи” Александр Романюк.

По данным следствия, при поддержке и путем материальной заинтересованности Романюк и должностные лица комитета конкурсных торгов “Укргаздобычи” создают искусственные условия для победы в тендере ООО “Интерпайп Украина”.

При этом в ГПУ считают, что должностные лица госпредприятия предоставляют технические обоснования, задачи и проектную документацию, которые фактически предоставляют существенные преимущества предприятиям группы “Интерпайп” в ходе участия в конкурсных торгах.

2 марта суд предоставил следователям и прокурорам ГПУ, а также сотрудникам СБУ временный доступ к документам, которые находятся во владении “Интерпайп Украина” с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий, а именно – документации конкурсных торгов по закупкам работ и услуг по договорам поставки 2017 года.

Уголовное производство от 28 сентября 2017 года расследуют следователи управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Правовая квалификация преступлений – по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.2 ст. 366 (служебный подлог), ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

По материалам Наші гроші
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