ГПУ заподозрила "Укргаздобычу" в лоббировании интересов компании Пинчука

Должностные лица ПАО “Укргаздобыча” подозреваются в содействии выигрышу подрядов группой “Интерпайп” Виктора Пинчука.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 2 марта.

В уголовном производстве Генпрокуратуры фигурирует первый заместитель председателя правления “Укргаздобычи” Александр Романюк.

По данным следствия, при поддержке и путем материальной заинтересованности Романюк и должностные лица комитета конкурсных торгов “Укргаздобычи” создают искусственные условия для победы в тендере ООО “Интерпайп Украина”.

При этом в ГПУ считают, что должностные лица госпредприятия предоставляют технические обоснования, задачи и проектную документацию, которые фактически предоставляют существенные преимущества предприятиям группы “Интерпайп” в ходе участия в конкурсных торгах.

2 марта суд предоставил следователям и прокурорам ГПУ, а также сотрудникам СБУ временный доступ к документам, которые находятся во владении “Интерпайп Украина” с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий, а именно – документации конкурсных торгов по закупкам работ и услуг по договорам поставки 2017 года.

Уголовное производство от 28 сентября 2017 года расследуют следователи управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Правовая квалификация преступлений – по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.2 ст. 366 (служебный подлог), ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.