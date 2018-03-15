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Запрет на продажу алкоголя местными властями незаконен, - АМКУ

Запрет на продажу алкоголя местными властями незаконен, - АМКУ

Органы местного самоуправления нарушают закон, запрещая и ограничивая розничную торговлю алкоголем. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Сообщается, что в течение последних нескольких лет практически во всех регионах Украины органы местного самоуправления вводили запреты и ограничения на розничную торговлю алкоголем в зависимости от места торговли, вида торгового помещения или в зависимости от времени суток реализации. В АМКУ подчеркнули, что действующее законодательство не наделяет их такими полномочиями, поэтому подобные запреты являются нарушением закона.

В частности, местные власти нарушают право на предпринимательскую деятельность, поскольку устанавливают не предусмотренные законом ограничения по обороту отдельных товаров. Таким образом, данные запреты нарушают законодательство в сфере экономической конкуренции. Также было отмечено, что органы местного самоуправления уполномочены вводить лишь временные запреты на продажу алкоголя. Такое право у них есть во время проведения массовых мероприятий.

По материалам УБР
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