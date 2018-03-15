Верховный суд решит, возмещать ли людям раздробленные депозиты

Большая Палата Верховного Суда Украины рассмотрит дело, в ходе которого будет изучен вопрос о возможности включения в реестр вкладчиков Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые договаривались с сотрудниками финучреждений о «дроблении депозитов».

Определение дела было вынесено Большой Палате 31 января 2018 года, слушания назначены на 28 марта.

Истец по этому делу не был включен в реестр ФГВФЛ, так как временная комиссия после изучения информации постановила, что лица, которые раздробили свои депозиты, не имеют права на возмещение потерь за счет ФГВФЛ.

Это решение стало поводом для подачи заявления о совершении уголовного преступления, а подобные сделки были признаны ничтожными.

НБУ

АЗБ

Кассационный административный суд решил передать дело на рассмотрение Большой Палаты, поскольку:

отсутствует единое правовое заключение Высшего административного суда Украины и Верховного суда Украины по применению нормы ст. 38 Закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” (относительно оснований ничтожности сделок неплатежеспособного банка);

правовые заключения суда кассационной инстанции прямо противоречат друг другу (дела № 826/99/15, № 826/1694/15);

административные суды рассматривают большое количество подобных дел;

необходимо достичь цели Закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц”: защитить права и законные интересы вкладчиков банков.