Firefox научился блокировать надоедливые запросы на отправку уведомлений на сайтах

Иногда всплывающие уведомления на сайтах могут быть полезными. Но вот способ активации этих уведомлений на сайтах часто бывает раздражающим. Посетителям многократно высвечиваются всплывающие предложения активировать всплывающие уведомления.

Компания Mozilla решила поберечь нервы пользователей своего браузера и внедрила в Firefox 59 для настольных компьютеров функцию блокирования запросов на публикацию уведомлений. Пользователь также может настроить блокировку запросов на использование аппаратных ресурсов компьютера или определение месторасположения. Все эти блокировки устанавливаются через меню настроек.

Помимо этого в браузере Firefox 59 имеется и несколько менее заметных изменений. Например, сообщается об увеличенной скорости загрузки страниц и улучшении механизма Private Browsing, который теперь отсекает потенциально идентифицирующие реферальные ссылки.