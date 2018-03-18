NASA: После года в космосе 7% генов астронавта изменились

NASA завершило свое исследование «Twin Study», во время которого один из близнецов-астронавтов провел в космосе целый год, а его брат совершил несколько краткосрочных полетов — в сумме они составили 54 дня. По результатам многочисленных медицинских наблюдений ведомство заявило, что пребывание в космосе меняет часть ДНК человека.

Как рассказали ученые, многие физические изменения Скотта Келли — например, рост или ориентирование в пространстве, пришли в норму после годового пребывания на Земле, однако 7% его ДНК изменились навсегда. В результате этого NASA сделало вывод, что существует некий «космический ген», который активируется лишь после попадания человека в условия нахождения в космосе, что и привело к изменению генов Скотта Келли.

В числе генов, которые подверглись изменению, оказались гены, связанные с иммунной системой, формированием костной ткани, кислородным голоданием и избыточного количества углекислого газа в организме. В NASA не уточнили, как эти изменения повлияли на здоровье астронавта. Однако, судя по заявлению самого Келли, в котором он рассказал,что «с удивлением узнал об исследовании из газет», значительных изменений с его здоровьем не произошло.

Как предполагают ученые, причиной таких изменений могли стать несколько факторов: различия в пище, окружающей среде или влияние неких «излучений». В то же время в NASA проверили умственные способности Скотта Келли, однако особенных изменений до начала полета и после его завершения они не заметили.

В организации рассказали, что подобное исследование уникально, и его непросто будет повторить. 54-летние идентичные близнецы Келли, как и все идентичные близнецы, имеют совершенно одинаковую ДНК, что делает их идеальными кандидатами для такого эксперимента. Однако среди астронавтов такое совпадение очень редко.