Представлена технология 3D-печати домов за 24 часа

Американский стартап ICON и благотворительная организация New Story презентовали быструю 3D-печать жилых домов для развивающихся стран. Разработчики заявили, что строительному принтеру нужно от 12 до 24 часов, чтобы распечатать простой одноэтажный дом площадью 60 квадратных метров. Максимальная площадь здания, которую может произвести принтер, не превышает 80 квадратных метров

Представители ICON добавили, что это первый 3D-печатный дом, чей фасад полностью печатается с помощью кода и разрешен для проживания людей; они отметили, что их технология отличается низкой стоимостью. Один дом, на этом этапе разработки, обойдется в 10 тысяч долларов, однако в будущем они обещают снижение до 4 тысяч долларов.

После печати стен строители устанавливают окна, деревянную крышу, базовую сантехнику и электропроводку, которую можно провести прямо внутри стен. Вся установка, включая отделку, занимает менее одного дня.

Также компании представили принтер Vulcan, c помощью которого они будут печатать дома. Несмотря на большой вес, он может переноситься с места на место. Vulcan печатает обычную смесь бетона, который укладывается в 100 ниток толщиной в дюйм; он сохраняет форму по мере затвердевания. Стены продолжают твердеть в течение нескольких дней после печати, но начать жить в нем можно уже сразу после производства.