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Производителя защищённых смартфонов арестовали за работу на наркомафию

Производителя защищённых смартфонов арестовали за работу на наркомафию

Федеральное бюро расследований США арестовало Винсента Рамоса, генерального директора канадской фирмы Phantom Secure.

Она специализируется на выпуске защищённых от взлома специальных версий смартфонов Blackberry и Samsung. Рамосу было выдвинуто обвинение в сотрудничестве с наркокартелями и преступными группировками.

По данным ФБР, руководство Phantom Secure знало, что её телефоны зачастую приобретались преступниками. Более того, компания якобы даже разрабатывала специальные функции на основе пожеланий своих клиентов.

В ведомстве заявили, что Синалоа — крупнейший наркокартель Мексики — был одним из ключевых заказчиков Phantom Secure. Винсент Рамос обвиняется в рэкете, распространении наркотиков, пособничестве и подстрекательстве.

Компания Phantom Secure занималась модификацией смартфонов, таких как BlackBerry Bold 9720 и Samsung Galaxy S7 Edge с накладной QWERTY-клавиатурой. Данные устройства были лишены GPS-модуля, камер и микрофонов.

Программное обеспечение также сильно видоизменялось для блокировки доступа к интернету и традиционным службам обмена сообщениями.

Единственной коммуникационной платформой на устройствах Phantom Secure является высокозащищённая система PGP, использующая международные серверы.

По материалам 4PDA
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