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Названа дата презентации новых продуктов Apple

Названа дата презентации новых продуктов Apple

Компания Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center в штате Калифорния.

В рамках мероприятия будут представлены последние версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS, а также ряд новых гаджетов компании. Отмечается, что среди гостей ожидаются тысячи разработчиков Apple со всего мира. Регистрация участников завершится 22 марта. В конце февраля стало известно, что корпорация Apple в конце 2018 года планирует выпустить три новых модели iPhone.

Это будет смартфон с самой большой диагональю дисплея за все время существования компании, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия телефона.

iPhone с большим дисплеем получил кодовое название D33. Корпус смартфона по величине будет примерно таким же, как у iPhone 8 Plus, но экран увеличится примерно на дюйм из-за дизайна, как у iPhone X.

Возможно, устройство выйдет в варианте с двумя сим-картами, однако это еще не окончательное решение производителей. Также сообщалось, что все будущие модификации iPhone планируют выпускать без кнопки “Домой” (Home). Таким образом смартфон окончательно утратит дизайн, утвержденный создателем Стивом Джобсом.

По материалам bigmir.net
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