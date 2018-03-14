Старая версия
укр ру
Все Новости
- 127 0

День финансов, 14 марта: замена гривны монетами, изменения в обращении копеек и монетизация льгот на проезд

День финансов, 14 марта: замена гривны монетами, изменения в обращении копеек и монетизация льгот на проезд

Среда, 14 марта. Копейка рубль бережет – девиз этого дня. Так, 1, 2, 5 и 25 копеек вскоре будут “округлять”, а 1, 2, 5 и 10 гривен превратятся в монеты. Станут ли украинцы от этого богаче, решать Вам:

Изменены правила обращения мелких копеек. И.о. Главы НБУ Яков Смолий объявил, что с 1 июля 2018 года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. Для упрощения расчетов будут устанавливаться правила округления общей суммы покупки: от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения; от 5 до 9 копеек – округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы.

Презентована замена некоторых банкнот. НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Новые монеты будут иметь серебристый цвет, будут небольшими. По плану вводиться в обращение они будут поэтапно.

Почему не на пластик? В.о. главы НБУ Яков Смолий сообщил, что ранее банкнотно-монетный двор НБУ начал использовать украинский лен вместо хлопка для изготовления банкнот гривны. Будут ли введены деньги из полимерных материалов – Смолий дал ответ.

Введена монетизация льгот на проезд. Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Финансирование расходов будет осуществляться за счет местных бюджетов. Как это будет происходить читайте тут.

Успели и объяснить укрепление гривны к доллару. На соотношении гривны к доллару США, как сообщили в Национальном банке, частично повлияло снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018