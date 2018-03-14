Китайцы показали, как можно построить железную дорогу за одну ночь (видео)

Китайские рабочие в очередной раз показали фантастическую эффективность: за 9 часов они проложили железнодорожную развязку для нового вокзала Наньлун в городе Лунъянь провинции Фуцзянь на юге Китая.

Как рассказывает Daily Mail, в ночь с 19 на 20 января 1500 рабочих, 7 поездов и 23 экскаватора соединили три крупные железные дороги Ганьлун, Ганьжуйлун и Джанлун с новой линией Наньлун. Причем дорога была не просто построена, но и введена в эксплуатацию: были установлены светофоры и средства для мониторинга трафика.

Сейчас компания Tiesiju Civil Engineering занимается строительством 246-километрового участка железной дороги, который станет основным транспортным узлом между Юго-Восточным и Центральным Китаем. Завершение работ планируется в конце 2018 года.

Джань Даосун, заместитель руководителя группы Tiesiju Civil Engineering, заявил, что проект удалось завершить в такой короткий срок, потому что рабочие были разделены на 7 бригад, одновременно выполняющих разные задачи. Рабочий процесс был снят на видео.