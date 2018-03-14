Теплоэлектростанции могут год не возвращать государству кредиты на 1,7 млрд грн

Правительство дало отсрочку на год для предприятий тепловой генерации на возвращение 1,7 млрд грн кредитов ГП “Энергорынок”. Такое решение министры приняли 14 марта 2018 года.

Кабмин продлил до мая 2019 года срок погашения кредитов, которые государственный “Ощадбанк” выдал “Энергорынку” для авансовых платежей энергогенерирующим компаниям. ТЭС должны были купить на эти деньги уголь.

В январе 2018 года правительство распределило еще 2 млрд грн кредитов для тепловой генерации. В то же время другие производители, в том числе государственные “Энергоатом”, “Укргидроэнерго”, “Укрэнерго”, не получили авансов.

Возврат кредитных средств заложен целевой надбавкой в ​​тарифы потребителям.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против сотрудников Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). НАБУ подозревает, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах энергетического холдинга “ДТЭК”, принимали решения в пользу холдинга, что привело к ущемлению интересов других производителей электроэнергии.

Компании ДТЭК получают больше всего кредитов от “Энергорынка”, ведь в холдинг входят сразу три генерирующие компании ТЭС — “ДТЭК Западэнерго”, “ДТЭК Востокэнерго” и “ДТЭК Днепрэнерго”.

В комментарии Delo.UA глава регулятора Дмитрий Вовк заявил, что досудебное производство юридически бесперспективно и является очередной атакой на репутацию комиссии. Ведь комиссия прозрачно выполняла распоряжения правительства.

Как известно, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынке. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле “стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину”.

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное “Центрэнерго”, стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие “роттердамской” формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. По информации СМИ, до подорожания бумаги скупала компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.