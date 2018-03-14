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Снижена фискальная нагрузка на предприятия протезно-ортопедической сферы

Снижена фискальная нагрузка на предприятия протезно-ортопедической сферы

Кабинет министров Украины снизил фискальную нагрузку на государственные предприятия протезно-ортопедической сферы.

В частности, правительство внесло изменения в порядок отчисления в бюджет части чистой прибыли госпредприятиями и их объединениями.

Данное постановление предусматривает создание конкурентных условий для госпредприятий протезно-ортопедической отрасли путем снижения процентной ставки отчисления предприятиями в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) с 75% до 40% с обязательным использованием высвобожденных средств на развитие производственной деятельности и модернизацию производства.

Данное решение позволит выполнять обязательства по защите прав лиц с инвалидностью в Украине, в частности, по обеспечению их техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения и реабилитационными услугами.

По материалам РБК-Украина
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