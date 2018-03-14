Приглашаем на ScrumDayUA 2018!

- Второй сезон под эгидой Scrum.org в Украине (17 марта 2018, Киев).

- О профессиональном развитии Скрам-практиков в бизнесе, IT и всех сферах, где есть потребность в комплексных IT-продуктах.

- 6 параллельных потоков с собственными правилами и свободным доступом всех участников (400).

- Спикеры из 10+ стран мира — это возможность пообщаться с самыми яркими деятелями внедрения Аджайл трансформаций и легендами продакт-менеджмента.

- Для собственников компаний, Владельцев Продукта, ПМов, тим-лидов, Аджайл коучей, бизнес-аналитиков, Скрам Мастеров, девелоперов и тех, кто собирается ими стать.

- Для тех,кто хочет провести Аджайл трансформацию быстро и качественно.

- Для желающих эффективно работать с бэклогами, кастомерами, командами и требованиями.

Ваш билет: https://goo.gl/bzNZpe