Косюк подтвердил планы по покупке французской птицефабрики

Агрохолдинг действительно рассматривает вариант покупки французской компании Doux Group, но до принятия финального решения еще далеко.

Об этом в комментарии AgroPolit.com рассказал владелец агрохолдинга Юрий Косюк, пишет Дело.

На данный момент Doux контролируется французским сельскохозяйственным кооперативом Terrena, который два года назад приобрел контрольный пакет акций компании, но столкнулся с постоянными потерями, связанными с конкуренцией со стороны более дешевой бразильской курицы на ключевых ближневосточных рынках.

По данным Challenge’s, МХП оценивает объем требуемых инвестиций для восстановления группы в 150 млн евро, при этом требует, чтобы не менее 70 млн евро было компенсировано за счет государственных субсидий.

“Мы рассматриваем вариант приобретения этой компании во Франции, как и других аналогичных заводов во всем мире. По Doux Group, то сегодня с французскими коллегами мы пока на далекой стадии от завершения этих переговоров. Ведь предприятие находится в стадии банкротства и ликвидации. Оно имеет много различных обязательств (и не только финансовых). Мы изучаем все эти моменты”, — отметил Косюк.

Бизнесмен также рассказал, почему МХП заинтересовалась именно этой страной. “Франция долгое время была успешным продавцом куриного мяса. Но постепенно превратилась в его импортера. Мы хотим перенести нашу бизнес-модель во Францию, осовременить ее производство”, — подытожил он.

На уточняющий вопрос, где в таком случае окажется украинское птицеводство, Косюк добавил, что наши производители будут лидерами на рынке азиатских и арабских стран мира и “этого не нужно бояться”.