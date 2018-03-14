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Косюк подтвердил планы по покупке французской птицефабрики

Косюк подтвердил планы по покупке французской птицефабрики

Агрохолдинг действительно рассматривает вариант покупки французской компании Doux Group, но до принятия финального решения еще далеко.

Об этом в комментарии AgroPolit.com рассказал владелец агрохолдинга Юрий Косюк, пишет Дело.

На данный момент Doux контролируется французским сельскохозяйственным кооперативом Terrena, который два года назад приобрел контрольный пакет акций компании, но столкнулся с постоянными потерями, связанными с конкуренцией со стороны более дешевой бразильской курицы на ключевых ближневосточных рынках.

По данным Challenge’s, МХП оценивает объем требуемых инвестиций для восстановления группы в 150 млн евро, при этом требует, чтобы не менее 70 млн евро было компенсировано за счет государственных субсидий.

“Мы рассматриваем вариант приобретения этой компании во Франции, как и других аналогичных заводов во всем мире. По Doux Group, то сегодня с французскими коллегами мы пока на далекой стадии от завершения этих переговоров. Ведь предприятие находится в стадии банкротства и ликвидации. Оно имеет много различных обязательств (и не только финансовых). Мы изучаем все эти моменты”, — отметил Косюк.

Бизнесмен также рассказал, почему МХП заинтересовалась именно этой страной. “Франция долгое время была успешным продавцом куриного мяса. Но постепенно превратилась в его импортера. Мы хотим перенести нашу бизнес-модель во Францию, осовременить ее производство”, — подытожил он.

На уточняющий вопрос, где в таком случае окажется украинское птицеводство, Косюк добавил, что наши производители будут лидерами на рынке азиатских и арабских стран мира и “этого не нужно бояться”.

По материалам Дело
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