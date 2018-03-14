Суд признал законным отказ "дочке" Siemens в аресте "крымских турбин"

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ суда нижестоящей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской “дочки” немецкого концерна Siemens к структурам “Ростех” по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Апелляционный суд в среду отклонил жалобу истца, производителя спорных турбин ООО “Сименс технологии газовых турбин” (СТГТ, 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, 35% – “Силовым машинам”), на принятое в ноябре 2017 года определение арбитражного суда Москвы.

Суд первой инстанции отказался наложить арест на четыре турбины, запретить их транспортировку, монтаж, эксплуатацию, модификацию, разборку, иное использование, а также любые операции с турбинами.

“Определение Арбитражного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения”, – говорится в постановлении суда.

Арбитраж Москвы уже рассмотрел дело по существу и 10 января отклонил иск СТГТ, в котором “дочка” Siemens требовала признать незаконным свой договор поставки турбин ОАО “ВО “Технопромэкспорт” от 10 марта 2015 года, а также истребовать турбины из незаконного владения ООО “ВО “Технопромэкспорт”.

Решение пока не вступило в силу, истец подал на него апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена 9 апреля.

Справка Finance.ua

В июле Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.