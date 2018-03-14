Порошенко сообщил о резком росте прямых иностранных инвестиций в Украину

В Украине сейчас наблюдается резкий рост прямых иностранных инвестиций.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совместной с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Киеве.

“Мы сейчас наблюдаем резкий рост прямых иностранных инвестиций, огромную заинтересованность инвесторов в инвестициях в Украину”, – отметил Порошенко.

Он заверил, что реформы, направленные на увеличение инвестиционной привлекательности Украины, будут продолжаться.

Глава государства напомнил, что вскоре начнется масштабная приватизация украинских госпредприятий, участие в которой смогут принять и иностранцы.