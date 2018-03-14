На "теплые кредиты" выделят 400 миллионов - Гройсман

Кабинет министров сегодня примет решение о создании реестра субсидиантов и выделении 400 млн на программу энергоэффективности.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

“Мы сегодня примем решение о выделении 400 млн грн на “теплые кредиты”. Качественная программа, которая реально работает. Мы помогаем людям быть более энергоэффективными”, – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что это именно тот инструмент, что способствует экономии ресурсов.

“Задача ясна. Мы должны повысить качество оказания услуг – то, что касается тепла, но и обеспечить экономию”, – отметил Гройсман.

В то же время, по его словам, будет создан реестр субсидиантов.

“Примем решение, чтобы способствовать прозрачности субсидиантов в стране”, – добавил Премьер-министр.