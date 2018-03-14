По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (88,074 млн и 50,825 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Куплю” больше, чем “Продам” (59 и 35). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-26,26 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму более 138,998 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,2000 – 10 000
26,2000 – 10 000
26,1800 – 15 000
26,1800 – 20 000
26,1800 – 12 000
26,1800 – 8 000
26,1800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1000 – 400
26,1000 – 1 000
26,1500 – 5 600
26,1600 – 3 000
26,1800 – 5 000
26,1900 – 10 000
26,1900 – 3 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2602 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1378 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.