По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (88,074 млн и 50,825 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Куплю” больше, чем “Продам” (59 и 35). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-26,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму более 138,998 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,2000 – 10 00026,2000 – 10 00026,1800 – 15 00026,1800 – 20 00026,1800 – 12 00026,1800 – 8 00026,1800 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1000 – 400

26,1000 – 1 000

26,1500 – 5 600

26,1600 – 3 000

26,1800 – 5 000

26,1900 – 10 000

26,1900 – 3 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2602 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1378 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.