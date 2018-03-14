В феврале гривневые вклады населения в банках выросли на 2,6% - НБУ

Приток средств в банковскую систему в феврале 2018 года восстановился после традиционного снижения объемов депозитов в начале года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В феврале 2018 года возобновился приток средств в банковскую систему после традиционного снижения объемов депозитов в начале года. По итогам февраля общий портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках увеличился на 1,4% или 6,8 млрд грн до 482,2 млрд грн», – говорится в сообщении.

Самый резвый рост наблюдался по гривневым вкладам населения. За месяц они выросли на 2,6%. Это объясняется ростом номинальных доходов населения и увеличением привлекательности гривневых депозитов на фоне укрепления гривни, чему среди прочего, способствовало и проведение Национальным банком более жесткой монетарной политики.

В свою очередь, объем корпоративных депозитов в гривне вырос на 0,3% за месяц. Более умеренные темпы прироста депозитов корпоративного сектора являются типичными для периода уплаты квартальных налоговых платежей в бюджет.

Общий портфель кредитов банков в национальной валюте по итогам января вырос на 0,8% по сравнению с январем – до 580 млрд грн. Банки наращивали гривневое кредитование как населения, так и бизнеса. Объем кредитов в национальной валюте, выданных домохозяйствам, вырос за месяц на 0,9%, выданных корпоративному сектору – на 0,8%.

Объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в феврале сократился.