Гривна становится тяжелее: НБУ презентовал замену некоторых банкнот (инфографика)

Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.



По плану вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно:

Первый этап – 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

Второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).

Новые монеты будут иметь серебристый цвет, будут небольшими.

“Работая над их дизайном, мы решили быть последовательными и сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 гривна изображен портрет князя Владимира Великого, 2 гривны – князя Ярослава Мудрого, 5 гривен – гетмана Богдана Хмельницкого; 10 гривен – гетмана Ивана Мазепы”, – говорят в НБУ.

На аверсе всех монет изображен малый Государственный герб Украины (трезубец), номинал, название страны-эмитента (Украина) в обрамлении древнерусского орнамента. По цвету и размеру новые монеты будут заметно отличаться от монет других номиналов, что поможет населению легко определять номинал.

Среди элементов защиты монеты, которые надо использовать при визуальном и тактильном контроле ее подлинности, – дизайн аверса и реверса, оформление гурта (соответствующий тип рифления) и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.

По словам и. о. Главы Национального банка Украины, замена банкнот на монеты позволит достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, что будет соответствовать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту: “В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому”.

Яков Смолий отметил, что около 1 млрд гривен сможет сэкономить государству такая замена с учетом срока службы монет. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот.

Монеты находятся в обращении около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен могут находится в обращении незначительный промежуток времени (в среднем около одного года).

“К этому решению нас стимулирует и развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривны за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей. Развитие безналичных расчетов приводит к уменьшению количества номиналов в номинальных рядах стран мира. И Украина – не исключение. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек за последние пять лет выросла более чем втрое – до 39% на начало 2018 (с 12% – по состоянию на начало 2013 года)”, – сказал он.

Отметим, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени – пока монеты постепенно не заместят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 гривны будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны. Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

Справка Finance.ua: