Изменения правил обращения мелких копеек (инфографика)

В ходе презентации новых оборотных монет и. о. Главы Национального банка Украины Яков Смолий объявил, что в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения с 01 июля 2018 года в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.

Finance.ua выяснил, что и как меняется:



1. Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

2. Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины – гривна – и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

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3. Для упрощения расчетов будут устанавливаться правила округления общей суммы покупки:

сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

4. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

5. При безналичных расчетах округление осуществляться не будет.

6. Население и в дальнейшем сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть – устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

В НБУ отмечают, что цены от введения округления не изменятся, а значит, реализация этой инициативы не приведет к удорожанию товаров и услуг. Введение правил округления не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары.



