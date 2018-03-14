Когда военные получат повышенные пенсии: Розенко назвал сроки

Процесс пересчета военных пенсий, которые вырастут в среднем на 1500 гривен, уже запущен. Первые выплаты осовремененных пенсий военным начнутся в конце марта. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире NewsOne.

Вице-премьер-министр отметил, что перерасчет военных пенсий осуществить сложно, но это не должно занять много времени.

“Сейчас этот процесс продолжается. В конце марта стартуют уже реальные выплаты пенсионерам… Я убежден, что на протяжении марта-апреля военные пенсионеры получат новые пенсии”, – подчеркнул Розенко.

Чиновник отметил, что на повышение пенсий для военных пенсионеров нужно приблизительно 8 млрд гривен. Ранее в правительстве заявляли о 7 млрд гривен.

Розенко пояснил, что в октябре 2017 года, когда стартовала пенсионная реформа, военным пенсионерам не пересчитали пенсии. В связи с этим был разработан законопроект, который должны были направить в Верховную Раду, но из-за дискуссий вокруг этого документа процесс его принятия затянулся.

“Именно поэтому правительство приняло решение пойти на опережение и приняло соответствующее постановление Кабинета министров, которым мы взяли на себя обязательство и сейчас это реализуем. Задним числом, с 1 января 2018 года все пенсии военным пенсионерам будут пересчитаны и осовременены”, – пояснил он.