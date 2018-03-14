В Украине сократилась денежная масса

В НБУ динамику объясняют сокращением остатка по депозитам – на 0,7%, до 848,476 млрд грн. В то же время объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,1% – до 321,487 млрд грн.

Денежная масса в Украине в феврале 2018 года сократилась на 0,5% – до 1 трлн 170,133 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Как отмечается, такая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам – на 0,7%, до 848,476 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,1% – до 321,487 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 3,2%.

Кредитный портфель банков в феврале уменьшился на 1,4% – до 1 трлн 31,933 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,8% – до 580,745 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 4,2% – до 451,188 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков увеличился на 1,6%, в том числе в национальной валюте – на 1,9%, в иностранной – на 1,2%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,8 процентных пункта (п. п.) – до 16% годовых, валютных – на 0,4 п .п., до 6,5% годовых.