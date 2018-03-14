Газпром не смог оспорить штраф на 171 миллиард в Украине

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета в 171 миллиард гривен, наложенный на российский “Газпром”.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“Своим постановлением КАХС отказал ПАО “Газпром” в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения”, – говорится в сообщении.

В 2017 году суд обязал “Газпром” выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Компания продолжает оспаривать решения и действия государственного исполнителя.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать “Газпром” на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о подтверждении взыскания с “Газпрома” штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО “Газпром” 172 млрд грн.