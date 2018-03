Украинцы стали крупнейшими акционерами российского Burger King

Крупнейшим акционером Burger King в России стала кипрская Xomeric, связанная с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Согласно материалам кипрского реестра компаний, в конце февраля 2018 года структура собственности главной для сети Burger King в России компании – Burger King Russia (Cyprus) Ltd – изменилась.

Владельцем 16,62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4 до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании.

Продавцом пакета выступила структура ВТБ. В пресс-службе ВТБ подтвердили “частичную продажу доли в компании”. После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia.

Новый крупнейший акционер Burger King в России связан с инвесткомпанией ICU. Основателем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd.