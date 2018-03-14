Ловить нарушителей скорости будут «фантомные патрули»

Выявлять нарушителей скоростного режима на украинских дорогах будут специальные «фантомные патрули». На них не будет привычных полицейских опознавательных знаков. Об этом сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Это будет один из многих способов следить за порядком на дорогах.

«Мы хотим развить большое направление — те средства для контроля скорости, которые будут установлены в патрульные автомобили, и которые позволяют производить замеры скорости непосредственно в движении. То есть, для того, чтобы измерять скорость и определять правонарушения, не нужно будет «стоять в кустах». Такой автомобиль может двигаться. Также мы имеем международный опыт, когда такие автомобили используются как с обозначением «Полиция», так и без любых обозначений. То есть «фантомные патрули», которые еще более эффективны для фиксации данных правонарушений», — заявил Алексей Белошицкий, выступая на круглом столе в Мининфраструктуры, посвященном безопасности дорожного движения.

По его словам, в арсенале полиции появятся как автоматические фотофиксаторы нарушений ПДД, так и полуавтоматические, то есть «радары».

«У нас есть небольшой разрыв между внедренным ограничением скорости и контролем за ним. Потому, что методы автоматического и полуавтоматического контроля скорости содержатся в законодательных изменениях, предложенных министром внутренних дел [имеется в виду закон №5364, его приняла Рада, но не подписал президент. Это, прежде всего, внесение изменений в ст. 40 закона «О национальной полиции», которая разрешит полицейским использовать не только автоматические средства фиксации нарушений дорожного движения, но и те, которые работают не в автоматическом режиме, то есть «радары» в простонародье. Мы не собираемся использовать те «радары», которые морально устарели. Есть модели, которые еще можно использовать — это «ТруКам». Это единственное из того, что использовалось раньше, что можно использовать сейчас», — сказал Алексей Белошицкий.