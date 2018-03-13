День финансов, 13 марта: гривна будет тяжелее, счета смогут блокировать автоматически, а рабочий стаж можно будет проверить онлайн

Вторник, 13 марта. Поговорим о доверии.

Нет доверия к бумаге (или когда гривна приобретает вес). Нет, речь вовсе не о картах, криптовалютах, либо других технологиях. В Украине все проще: Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. В НБУ подчеркивают, обновление номинального ряда национальной валюты является плановым.

Нет доверия к должникам. Министерство юстиции ведет работу по созданию в Украине автоматизированной системы ареста средств должников. Электронная база позволит исполнителям блокировать средства на счетах компаний и частных лиц, минуя долгую бюрократическую процедуру. Как у нас уже принято — объясняют такой шаг требованием МВФ.

Нет доверия к решению НБУ. Верховный Суд Украины подтвердил незаконность решения Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка Крещатик к категории неплатежеспособных.

Нет доверия к пенсионным начислениям? Пенсионный фонд Украины запустил сайт, который позволит вам узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления. У каждого пользователя свой “Личный кабинет”, в котором находится информация о взносах работодателя, их размерах, а также можно узнать о специальном или льготном стаже.

А после этой новости редакция стала меньше доверять «Киевпастрансу»… Дело в том, что бесплатный автобус Бровары-Киев прекратил свою работу в день запуска, успев совершить всего три рейса. «Киевпастранс» внезапно отказался от этого проекта, и бесплатные общественные автобусы, которые должны были связать столицу с пригородом, не вышли на вечерние рейсы 12 марта. Вот такие “чудеса” порой происходят в нашей стране.

Между прочим, если вы доверяете электрокарам, посмотрите на новый бюджетный электромобиль от Renault с запасом хода 300 км. У нас имеется фото новинки и информация о возможностях данного авто.

Украинскому госбанку доверяет иностранный инвестор. Государственный Укргазбанк, который готовится к приватизации, в текущем году ожидает вхождения в его капитал Международной финансовой корпорации (IFC), являющейся структурой Всемирного банка.

P.s.

Оплата билетов, пополнение телефона, заказ услуг онлайн… Задумывались ли вы, как часто доверяете различным сайтам свои банковские данные? Наша редакция подготовила несколько советов на тему Как определить, можно ли доверить сайту данные своей карточки? У нас имеется и специальный тест Готовы ли вы к безопасным платежам в Интернете? Все, чтобы вы могли обезопасить себя от потери денег.