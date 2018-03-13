После постройки Nord Stream 2 газ для Европы подорожает – Коболев

Газпром использует все возможные методы для устранения конкурентов с европейского рынка, в том числе искусственно занижая стоимость газа, но это временно: после получения монополии из-за постройки “Северного потока-2” цену поднимут.

Об этом в интервью заявил глава правления НАК “Нафтогаз Украины”.

“После постройки “Северного потока-2” способность Газпрома использовать такую стратегию (монопольное регулирование цен – ред.) только усилится. Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там Газпром в любое время готов пойти на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда Газпром применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену”, – сказал Коболев.

По его словам, поскольку цены на газ не подлежат регулированию, Газпром занимает доминирующую позицию на газовом рынке Европы и этой позицией злоупотребляет.

“Один из элементов злоупотребления – что они, контролируя часть восточноевропейского рынка де-факто (о чем есть антимонопольное расследование Европейского Союза, которое уже длится почти десять лет, и до сих пор не известно, когда закончится), не пускают других поставщиков газа на этот рынок”, – сказал глава Нафтогаза.

Он также указал, что Россия имеет много путей для устранения конкурентов на газовом рынке Европы, но когда методы исчерпываются, прибегает к демпингу цен, “поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок”.