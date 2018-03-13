Межбанк: средневзвешенный курс доллара понизился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 16,91 коп., на торгах вторника укрепился на 0,87 коп., оказавшись на уровне 25,9159 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 марта с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок. Не покидая виртуальную сферу, доллар на 10.00 немного потерял в цене – 25,88/25,92 UAH/USD.

Синхронно с этим известием регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп излишков СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева. Мы не припоминаем столь раннего анонса и такого скоротечного аукциона.

Меж тем доллар, наконец, выйдя в реальную сферу, по состоянию на 10.33 Киева оказался на уровне 25,90/25,93 UAH/USD. Судя по незначительному росту курса, многие потенциальные продавцы СКВ устремились на аукцион.

Около 10.47 стали известны первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки – 25,9300 UAH/USD. Рынок отреагировал на это сужением спреда долларовых цен: 25,92/25,93 UAH/USD.

К 11.10 «американец» на межбанке понизился до 25,89/25,91 UAH/USD, по всей видимости, реагируя на возвращение на рынок неудачников аукциона со своими оферами СКВ.

На 11.35 доллар возобновил рост, приподнявшись к 25,90/25,92 UAH/USD. Не исключено, НБУ «зачищал» рынок, выкупая доллар по запросу наилучшего курса у 20-тки «придворных» банков.

Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона, в значительной степени подтвердившие наши вышеизложенные предположения. Было подано заявок на сумму $114,8 млн., из которых на аукционе выкупили $74,9 млн. или около 65% заявленного. Средневзвешенный курс составил 25,9233, минимальный – 25,9000, максимальный (цена отсечки) 25,9300 UAH/USD.

Ввиду установившегося на межбанке равновесия покупок и продаж, цена доллара не покидала отметку 25,90/25,92 до самого перерыва на обед, когда дело ограничилось расширением спреда до 25,90/25,93 UAH/USD.

После обеда, с 14.45 котировки СКВ возобновили поэтапный рост, оказавшись по состоянию на 16.45 на цифре 25,94/25,97 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 25,94/25,98 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 13 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9159 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,66% с 28,0672 UAH/USD до 25,9159 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 13 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.06 Киева – 15,00/16,50% годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Курс доллара на Межбанке:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,9000/ 25,9300

евро – 32,0900 / 32,0468

российский рубль – 0,4562 / 0,4561

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2327/ 1,2328

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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