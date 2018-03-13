В "Нафтогазе" заявили, как будут работать в случае похолодания

НАК “Нафтогаз Украины” и газотранспортная система (ГТС) страны готовы к работе без ограничений в случае похолодания.

Об этом говорится в сообщении “Нафтогаза” в Тwitter.

“Нафтогаз” готов. На этот раз поставок от “Газпрома” Украина не ожидает, работает с надежными поставщиками”, – говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидается похолодание. Так, по прогнозу синоптиков, в течение недели на территории Украины ожидается относительно теплая погода, однако впоследствии похолодает.

В ближайшие дни Украина будет находиться под влиянием циклона с запада, погода будет теплой и влажной. Но 13-15 марта осадки пройдут по всей территории Украины. А уже в ближайшие выходные (17-18 марта) ожидается похолодание – в Украину вернутся морозы. Отметим, российский “Газпром” направил НАК “Нафтогаз Украины” уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.