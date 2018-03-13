Гройcман обратился к правоохранителям для проверки 4G конкурса

Правительство не может не отреагировать на заявление о возможном вреде, нанесенном государству – премьер-министр.

Премьер-министр хочет проверить информацию Олега Ляшка о нарушениях на конкурсе 4G, о чем он написал на своей страничке в Facebook.

“Ответственным за проведение открытого конкурса является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, орган, независимый от правительства. Но правительство не может не отреагировать на заявление о возможном вреде, нанесенном государству. Поэтому я обратился в правоохранительные органы провести тщательную проверку всех приведенных фактов”, – написал Гройсман.

Напомним, вчера Ляшко заявил о том, что лицензии на 4G в диапазоне 1800 МГц могли бы быть проданы значительно дороже.

6 марта “Киевстар”, “Vodafone-Украина” и lifecell заплатили за 4G-лицензии в диапазоне 1800МГц 5,434 мрд грн при стартовой цене 3,988 млрд грн.

31 января 2018 года три крупнейших украинских мобильных оператора заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G. За лицензии планировалось выручить 2,3 мрд грн. Мобильные операторы в ходе торгов с голоса переплатили 150 млн грн.