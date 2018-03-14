В 2017 ОПЗ сократил чистый убыток в 2,65 раза

В 2017 году ПАО “Одесский припортовый завод” сократил чистый убыток в 2,65 раза, по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в сообщении системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Так, чистый убыток предприятия в прошлом году составил 1 млрд 448,322 млн гривен, против 3 млрд 834,431 млн гривен годом ранее. Также сообщается, что 19 апреля в городе Южный состоится общее собрание акционеров ОПЗ, на котором, среди прочих, будет утверждаться годовой отчет ПАО по 2017 год.

Напомним, Фонд государственного имущества перенес на май приватизацию ПАО “Одесский припортовый завод” и ПАО “Запорожский производственный алюминиевый комбинат”. Согласно опубликованным в профильном издании фонда “Ведомости приватизации” данным, в мае ФГИ планирует выставить на торги 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗАлКа.