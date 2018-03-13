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Суд окончательно подтвердил незаконность признания банкротом одного из банков

Суд окончательно подтвердил незаконность признания банкротом одного из банков

Верховный Суд Украины подтвердил незаконность решения Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка Крещатик к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в постановлении суда №826/15685/16 от 27 февраля.

“Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления Национального банка о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017”, – говорится в постановлении.

Таким образом, решение Высшего административного суда от 7 декабря 2017 остается в силе.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу с момента его подписания судьями, является окончательным и обжалованию не подлежит.

По материалам НВ
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