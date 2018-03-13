Суд окончательно подтвердил незаконность признания банкротом одного из банков

Верховный Суд Украины подтвердил незаконность решения Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка Крещатик к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в постановлении суда №826/15685/16 от 27 февраля.

“Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления Национального банка о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017”, – говорится в постановлении.

Таким образом, решение Высшего административного суда от 7 декабря 2017 остается в силе.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу с момента его подписания судьями, является окончательным и обжалованию не подлежит.