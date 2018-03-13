Минюст создал антирейтинг работодателей, которые не платят заработную плату

Министерством юстиции Украины создан антирейтинг предприятий-работодателей, согласно которому с 1 апреля 2018 года начнется взыскание задолженности по заработной плате в пользу работников.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Она отметила, что в так называемый антирейтинг вошли предприятия всех форм собственности.

“Работа Министерства юстиции по взысканию задолженности будет заключаться в рамках исполнительного производства судебных решений. Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать в конкретные предприятия, находящиеся на вершине антирейтинга. У нас на сегодня сформирован такой антирейтинг соответствующих предприятий”, – отметила заместитель министра юстиции.

Также Глущенко отметила, что сейчас у судебных исполнителей находится более 500 тысяч производств по принудительному взысканию задолженности, поэтому министерство выбрало это направление одним из приоритетов в работе ведомства.

“На сегодня в органах Государственной исполнительной службы находится более 500 тысяч исполнительных производств по принудительному взысканию задолженности. Это серьезный показатель. Соответственно, мы обязаны реагировать на такое позорное явление и показывать всем, что не платить заработную плату – это преступление”, – отметила юрист, уточнив, что в прошлом году органы ГИС взыскали 2 миллиарда 100 миллионов гривен задолженности по зарплате.

По словам Глущенко, параллельно с организационными действиями, Министерство юстиции проводит активную информационную кампанию, четко разъясняет гражданам, особенно работникам, как обеспечить свое право на взыскание задолженности по заработной плате.