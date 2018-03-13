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Рада приняла закон об установлении группы инвалидности участникам АТО

Рада приняла закон об установлении группы инвалидности участникам АТО

Верховная рада Украины приняла закон об установлении группы инвалидности участникам антитеррористической операции (АТО). Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержал 281 нардеп.

Так, в ходе заседания Рада приняла закон №7161 “О внесении изменения в Закон Украины “О реабилитации инвалидов Украины” относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции”.

Законопроектом установлено, что лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, обеспечения ее проведения, которые находились непосредственно в районах проведения АТО, ампутированы верхние и/или нижние конечности, или полученное повреждение привело к необратимой потере части конечности, или необратимой потере иного органа, или полной потери органом его функций, повлекшего установление инвалидности, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше или І группы.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины инициирует изменения в закон “Об обращениях граждан” для обеспечения прав лиц с инвалидностью среди участников антитеррористической операции (АТО).

По материалам РБК-Украина
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