За 2 года Гереги купили агроактивов на 150 миллионов долларов

За последние 2 года семья Александра и Галины Герег инвестировала в аграрный бизнес 150 млн долларов.

Об этом генеральный директор ООО “Эпицентр К” Петр Михайлишин сказал в интервью ЭП.

“150 млн долларов за последние 2 года – это значительные инвестиции. Земельный банк аграрного направления мы только за два года тоже нарастили до 110 тыс. га земли”, – сказал Михайлишин.

По его словам, в 2016 году было приобретено 80% доли компании “Винницкая аграрно-промышленная группа”, которая, кроме земли, имеет четыре элеватора общей мощностью 230 тыс. т единовременного хранения зерна.

“Это было первое крупное приобретение агроактивов, и уже после этого мы двигались дальше именно таким путем. После приобретения мы начали техническое обновление, улучшение технологии выращивания сельхозкультур и т.д.”, – заявил гендиректор.

“Затем состоялась покупка агроактивов компаний “Glencore” и “Оболонь Агро”. В настоящее время мы сформировали три производственные кластера: “Западный”, “Винницкий” и “Центральный” с земельным банком в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черкасской областях”, – добавил Михайлишин.

Семья Герег начала строить свою аграрную империю еще в 2015 году. За последние три года им удалось сконцентрировать более 100 тыс. га в пяти регионах Украины.

Первым значительным активом была “Винницкая агропромышленная группа” Владимира Барцьося. Затем бизнесмены купили 10 агропредприятий у международного трейдера Glencore, опередив в этой сделке “Кернел” Андрея Веревского.

После этого приобрели “Оболонь-Агро” у “пивного короля” Александра Слободяна. Сейчас “Эпицентр” ищет новые направления для инвестиций.