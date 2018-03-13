Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 118 0

В Минобразования хотят научить студентов и ученых коммерциализировать свои идеи

В Минобразования хотят научить студентов и ученых коммерциализировать свои идеи

В Министерстве образования хотят расширить количество бизнес-инкубаторов при вузах, чтобы студенты и ученые имели возможность научиться воплощать в бизнес результаты своих исследований и идеи, сообщается на сайте МОН.

Для этого ведомство подписало Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с ОО “Платформа инновационного партнерства” (YEP), которая уже реализует проект в разных уголках Украины.

“Мы не рассчитываем, что с первого, второго или третьего набора получим полноценные стартапы, которые смогут коммерциализироваться. Наша цель на первом этапе – создать в университетской среде культуру предпринимательства, заложить соответствующее мышление у студентов. А за 2-3 года мы хотим запустить тренд. Если студент захочет создать стартап, он будет знать, где ему помогут пройти этот путь – от идеи и первых шагов в ее реализации”, – отметил глава YEP Андрей Заикин.

Меморандум также предусматривает много других направлений для сотрудничества между МОН и “Платформой инновационного партнерства”. Это, например, совершенствование нормативной базы для развития стартапов в вузах и решения проблем развития инновационного предпринимательства.

В настоящее время бизнес-инкубаторы YEP работают в 10 вузах в разных регионах Украины. Сейчас идет третий набор студенческих стартапов, которые будут реализовываться до мая. Еще 10-15 университетов хотят присоединиться к проекту.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минобразования
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018