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В Польше отношение к украинцам худшее за 10 лет - опрос

В Польше отношение к украинцам худшее за 10 лет - опрос

Количество граждан Польши, испытывающих антипатию к украинцам, значительно превышает количество тех, кто проявляет симпатию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Prawna.

Как свидетельствуют данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), у каждого четвертого респондента положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Стоит отметить, что отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно и сегодня наименее благоприятно за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что по сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые включены в опрос.

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Менее всего – россиянам, цыганам и арабам.

Анализ исследователей показывает, что заявленное отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места проживания. Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию к другим народам. Выпускники университетов тоже не весьма охотно заявляли об антипатии.

Кроме того, жители крупных городов чаще с симпатией относились к другим народам.

По материалам Корреспондент.net
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