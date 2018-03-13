4G в Украине: Шимкив рассказал, почему стартовали не с продажи диапазона в 900 МГц (видео)

Если бы открытые торги стартовали с диапазона в 900 МГц, операторы не спешили бы покупать диапазоны на 2600 и 1800 МГц.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» заявил Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента.

«Наша цель – привлечь как можно больше средств в бюджет. У нас есть государственная собственность, и мы хотим показать пример того, как государство может привлекать средства в государственный бюджет, предоставляя на конкурсной основе бизнесу право использовать государственный ресурс», – говорит Шимкив.

По словам Шимкива, важно, чтобы такие торги проходили не под полой или где-то в кулуарах.

«Такие вопросы должны решаться с помощью похожих публичных торгов. В таком случае государство получает средства, а пользователи – связь и новые возможности», – отмечает он.