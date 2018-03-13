Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 164 0

Китайцы открыли самый высокий в стране стеклянный мост (фото)

Китайцы открыли самый высокий в стране стеклянный мост (фото)

В Китае в провинции Сычуань открылся самый высокий стеклянный мост для пешеходов.
Об этом сообщает China Daily на своей странице в Twitter.

“Батайский горный стеклянный мост, самый высокий в Китае, открыли недавно в Дачжоу в китайской провинции Сычуань”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, мост построили на высоте почти 2000 метров, а от прозрачного настила до земли – 186 метров, что равняется высоте 66-этажного здания. Длина сооружения составляет 198 метров. Стоимость конструкции составила около полутора миллиона долларов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018