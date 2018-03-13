Китайцы открыли самый высокий в стране стеклянный мост (фото)

В Китае в провинции Сычуань открылся самый высокий стеклянный мост для пешеходов.
Об этом сообщает China Daily на своей странице в Twitter.
“Батайский горный стеклянный мост, самый высокий в Китае, открыли недавно в Дачжоу в китайской провинции Сычуань”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, мост построили на высоте почти 2000 метров, а от прозрачного настила до земли – 186 метров, что равняется высоте 66-этажного здания. Длина сооружения составляет 198 метров. Стоимость конструкции составила около полутора миллиона долларов.
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